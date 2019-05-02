慎入！義大利傳統節日 雕像被滿滿活蛇覆蓋

2019-05-02 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕義大利有個小鎮，每年5月第1個星期四都會舉辦「蛇節」（Festa dei serpari，又稱遊蛇節），當地居民身著傳統服飾，和慕名而來的外國遊客一同熱情歡迎「蛇」的遊行隊伍。

綜合外媒報導，義大利阿布魯佐區（Abruzzo）的科庫洛（Cocullo）是個「蛇城」，居民不到300人，不過個個都不怕蛇。當地於每年5月初舉行蛇節，據傳是人們為了紀念該鎮守護神聖多明哥（Saint dominic），感謝他讓人們免於蛇咬和牙痛，因此在蛇節抬著其雕像在鎮上遊行。

另外，捕蛇人會在儀式前就補好蛇，活動當天再把牠們放出來。遊行時，雕像被滿滿活蛇覆蓋，藉此象徵「驅逐厄運」。不過另有一說，該傳統源自於義大利中部人民崇拜古羅馬女蛇神安吉提亞（Angitia）。

每年人們都對活動十分期待，有些人家會把自己抓的蛇也放上去，更大膽的會直接將蛇放在自己身上拍照。旁觀民眾的吶喊聲、鼓掌聲會和手風琴、銅管樂隊演奏的樂音交織在一起，十分熱鬧。遊行結束後，就會把蛇放回野外。

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