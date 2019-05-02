2018最美鈔票 加拿大10元直鈔獲獎

2019-05-02 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕國際鈔票協會（IBNS）每年評選最佳鈔票，2018年獎落加拿大去年發行的直式10元紙鈔。這是加國鈔票第5度獲得這項大獎。

綜合外媒報導，加拿大去年底發行的10元直鈔榮獲「2018年度鈔票獎」，這張紫色系的鈔票正面印有女權鬥士、非裔加拿大商人戴斯蒙德（Viola Desmond），背面則是曼尼托巴省溫尼伯市的加拿大人權博物館。

戴斯蒙德是首位出現在加國貨幣上的加國女性。傳統上，這種榮譽僅限於英國女王，例如伊莉莎白二世。

根據IBNS，所有經評選的鈔票須具有藝術價值、設計感、顏色、對比度、平衡性以及安全特徵。IBNS公告稱，加拿大10元鈔票「採用了最新的技術，大膽的安全功能易於檢查、難以偽造」。

IBNS表示，加拿大直式10元鈔票一開始就遠勝其他對手，其次為瑞士200法郎、挪威500克朗、俄羅斯100盧布和所羅門群島40島元。

根據IBNS公告，加拿大2004年拿下首屆年度鈔票獎，2011、2012和2013年連續3年榮獲大獎，2017年也拿下第3名。

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