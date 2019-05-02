教師可攜槍入校園 美佛州議會爭議中通過法案

2019-05-02 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州帕克蘭一所高中去年發生嚴重槍擊案，造成19人死亡，引發教師持槍能否阻止校園槍擊案的討論，儘管爭議不斷，佛州議會仍在週三（1日）通過法案，允許教師可攜帶槍枝進入校園。

綜合外媒報導，由共和黨主導的佛州眾議會週三以65對47票通過法案，這項法案先前已獲佛州參議會通過，現在將送交共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）等待簽署。《美聯社》指出，預計迪尚特會簽署法案。

這項爭議法案擴大了佛州現有的校園「保衛者」計畫，允許任何教師在當地學區批准的情況下，依意願攜帶武器進入校園，但這些教師必須接受144小時訓練、精神評估和藥物檢測等。

法案支持者表示，持槍教師可在校園發生槍案時保護生命。共和黨籍議員布蘭南（Chuck Brannan）表示，「它允許好人阻止壞事。這些惡徒永遠不會知道好人何時會反擊」。

反對者則警告，此舉可能讓教師身處危境，若真發生槍案，還可能被執法人員誤認為槍手。大多數的民主黨籍議員投票反對該法案，認為向校園引入更多武器會讓孩童面臨更大風險，更可能增加「誤擊」的危險。

民主黨籍佛州眾議員戴明思（Val Demings）表示：「讓教師配備武裝會製造災難，也會讓有槍手正在行凶的狀況複雜化，這是魯莽的計畫」。他說，「真正的解決方法是別讓不該擁槍的人拿到槍」。

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