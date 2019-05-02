有新「特定威脅」 斯里蘭卡教會公開彌撒無限延期

2019-05-02 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡上月復活節發生連環爆炸案，造成數百人死傷，天主教堂也因此取消公開彌撒，天主教會原定本週日恢復正常彌撒活動，但因出現新的「特定威脅」，今（2）日宣布無限期推遲。

《法新社》報導，斯里蘭卡天主會發言人週四表示，科倫坡大主教蘭吉斯（Cardcol Malcolm Ranjith）原本希望從5月5日開始恢復正常彌撒，但新的消息讓他們得無限期推遲。

發言人說，「根據安全部隊的建議，我們決定不在任何一個教堂舉行週日彌撒」。他說，至少有2的禮拜場所存有新的炸彈攻擊「特定威脅」。

蘭吉斯原本希望本週日恢復幾個教堂的主日彌撒，然後依據情況擴展。上週日，在教會取消所有教會公開活動後，教友只可透過電視直播參與彌撒。

另外，自復活節恐攻發生後，武裝警衛一直駐紮在全國各地的教堂外，當局甚至派了數名保鑣和一支龐大的安全隊伍保護蘭吉斯，但他退還了一輛政府提供的防彈車，只搭乘普通汽車。

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