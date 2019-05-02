人權組織揭新疆監控大平台 36種「可疑行為」恐入教育營

2019-05-02 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆人權的手段，廣受國際社會譴責，人權觀察（Human Rights Watch）組織報告指出，中國當局透過一體化作戰平台，收集、整合民眾個資與生活習慣，從中分析出36種行為來鎖定「可疑人物」。

據《德國之聲》報導，人權觀察組織報告指出，新疆警方透過一款APP將收集到的數據與信息，回傳到中共當局在新疆的大規模監控一體化平台，透過數據分析出36種行為的潛在威脅對象，包含不與鄰居往來、拒用智能手機或積極替清真寺募款或募集物資等都列入可疑行徑。

人權觀察強調，這些行為都與恐怖主義無直接關聯，調查發現，這平台還內建各種參數，判定威脅等級，除限制民眾自由外，嚴重者恐被關入再教育營。

開發一體作戰平台的公司，是中國首要國營軍事承包商，人權觀察痛批，這種利用高科技系統所建立的大規模監控網，違反了新疆維吾爾人與其他穆斯林群體的無罪推定的權利。

報告直言：「新疆當局透過一體化平台APP展開的大規模個人訊息收集，使他們有能力重新恢復毛澤東時代的監控程度。」長期從事人權觀察的中國部研究員王松蓮嘆，在習近平統治的情況下，中國儼然成新疆穆斯林的反烏托邦（dystopian，或譯敵托邦，與理想社會相反，是一種不得人心、令人恐懼的社會）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/