「砲」聲隆隆！美軍傳與成人網站合作AV色情影片

2019-05-02 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕美軍傳出與知名成人網站PornHub合作，將在軍事內網提供最新的AV色情影片，讓駐外美軍也能享受最新AV影片。雖然消息未被證實，但引起網路熱議，有美軍退役軍人說，「想再簽進去」。

軍事消息網站《Duffel Blog》報導，擁有Pornhub的加拿大公司MindGeek與五角大廈簽署了這項綽號為「OPSUCK」的合約。消息人士透露，五角大廈之所以會做出這項決定，因為駐中東美軍停留至少十年之久，無數英雄多年來情感被壓抑。

報導提到，與PornHub密切聯繫的美軍駐阿富汗指揮官米勒上將（Scott Miller）表示，這恰好反映現代戰爭的現實。Pornhub指出，很樂意幫助美國軍方滿足其對色情產品的巨大需求。

目前美軍未對此事證實，但引起許多美國網友討論，「給軍事內網帶來新的意義」、「我才剛退伍1個月，看來我又要再簽進去了」、「最好的AV就在美軍內網」、「Duffel Blog從來沒讓我失望」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/