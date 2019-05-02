台裔工程師自撞身亡！ 家屬告特斯拉自駕系統有缺陷

2019-05-02 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕去年3月，美國加州發生1起死亡車禍，由台裔工程師黃偉倫（Wei-Lun Huang，音譯）駕駛的特斯拉（Tesla）電動車，疑似因半自動駕駛系統失控，導致他自撞分隔島後又遭後車追撞，車子瞬間起火，黃偉倫傷重不治。現在，家屬決定對特斯拉提告，他們認為車禍主因是特斯拉的自駕系統存在缺陷，才會釀成這場意外。

綜合外媒報導，時任蘋果公司工程師的黃偉倫，駕駛著特斯拉的Model X，開上位於加州山景城（Mountain View）附近的101號公路後，就啟動車子內建的半自動駕駛系統，手離開方向盤交給系統駕駛。但Model X卻因為「不明原因」，以時速112公里的速度直接撞上中央分隔島，後方車輛閃避不及也追撞上來，導致車子瞬間起火，黃偉倫最後也傷重不治。

當時，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾經發文解釋，他指出，駕駛應該在事故發生前接收到數個圖形及聲音型態的警告，要他把手放回方向盤上，但直到事故發生前，車子都沒有偵測到駕駛有做出這個動作。不過，馬斯克並未解釋為何Model X沒有偵測到分隔島，而導致車輛自撞起火。

黃偉倫的家屬則表示，他其實已經多次向家人抱怨過，他的Model X有時會因為「不明原因」，突然轉向此次車禍中被撞上的這個分隔島。他的妻子Sevonne Huang接受外媒訪問時強調，「這就是為何我當初一看到新聞，就知道發生車禍的是他」。不過妻子也說，每次黃偉倫要展示該問題給家人看時，卻又都一切正常。他也曾經向特斯拉的經銷商尋求協助，但問題似乎一直沒有被解決。

此外，該車禍的調查報告中也提到，Model X在車禍前因「不明原因」加速，導致車輛高速撞上分隔島，可能也是黃偉倫傷重不治的主因之一。綜合以上，黃偉倫的家屬昨天（1日）召開記者會，表示決定要對特斯拉提出告訴，他們認為「特斯拉Model X的設計存在缺陷，導致其乘客保護系統無法如同消費者希望的一樣，在危急時呈現出它的效果」。

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