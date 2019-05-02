中國51連假人滿為患 18噸垃圾塞爆萬里長城

2019-05-02 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日展開51連假，不僅交通堵車猶如春運，各地的知名風景區也人滿為患，其中萬里長城更是變成了「萬里肉城」，滿滿的人在長城上擠得水洩不通，完全無法動彈，據清潔人員指出，光昨日就清出超過18噸垃圾。

中國昨日展開51連假，人潮紛紛湧入各地風景區，舉凡萬里長城、故宮、天安門、泰山、黃山等知名景點，視野所見都是滿滿的人頭，萬里長城更直接變成「萬里肉城」，據中媒報導指出，光昨日就有5.4萬人在八達嶺長城「打卡」。

報導也指出，不少中國遊客在沿路吃喝的同時，也將礦泉水瓶、食物包裝、衛生紙等隨手丟棄，讓清潔人員只能沿路撿垃圾。據清潔人員計算，光是在昨日就清出固體垃圾7.2噸、液體垃圾11噸。

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