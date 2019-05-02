人人喊打！五角大廈終止補助 美大學陸續關閉孔子學院

2019-05-02 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國在世界各國廣設孔子學院，遭疑打壓學術自由並偷渡敏感議題，以影響他國輿論，不少情報機構及智庫亦陸續對其提出質疑。為避免造成國家安全的隱憂，美國國防部決定終止對設立孔子學院的美國大學提供中文教學項目補助，受此影響，近期已有4所美國大學陸續決定關閉孔子學院。

根據美國《自由亞洲電台》報導，隨著美國政界日益關注防堵中國在美國進行的滲透行動，美國國會去年通過一項支出法案，終止五角大廈對設有孔子學院的美國大學中文項目的資助，除非該校獲國防部豁免，然從法案通過至今，提出豁免申請的13所學校全數遭到駁回。

美國西肯塔基大學（Western Kentucky University）上週宣布，由於遲遲無法獲得國防部豁免，該校決定關閉孔子學院，在過去數月內，已有印第安納大學（Indiana University）、羅德島大學（University of Rhode Island）、明尼蘇達大學（University of Minnesota）等數所知名美國大學陸續宣布關閉孔子學院。

著有《中國即將崩潰》一書的美國學者章家敦（Gordon Chang）受訪時表示，美國防部做出正確的決定，他認為，美國過去曾有107所孔子學院，但近年這個數字明顯開始減少，「因為越來越多人意識到，孔子學院表面雖隸屬中國教育部，但實際上卻是中共統戰部的分支，隨著孔子學院越來越多惡跡傳出，人們已發現，不能讓中共影響美國校園的學術自由」。

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