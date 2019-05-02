美智庫會議：台海風險恐增高 中專家把問題推給台美

2019-05-02 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕台海局勢牽動印太地區安全，美方相當關注，美國智庫報告指出，未來台海風險恐增加，與會的台、美專家，與中國專家在看法上相當兩極。

美國智庫《美國外交政策全國委員會》（NCAFP）上個月舉行台海兩岸年度對話，會後報告指出，由於一些即將到來、具有敏感性的週年紀念，以及台灣和美國的總統大選，未來台海風險恐增加。

報導表示，與會的中方人士多將台海局勢惡化歸咎於總統蔡英文拒絕接受九二共識以及美方對台支持，美、台人士則認為問題出在中國，像是在國際社會壓迫台灣、共軍繞台、干擾台灣選舉等。美方專家分析，過往美國較不願意用「戰略重要性」來表述美台關係，但如今中國對台做法不符比例原則，且侵犯到美國利益。

報導指出，報告內美方專家建議，在現有框架進行兩岸、美台與美中交流；兩岸可建立秘密管道，緩解情勢意外升級的風險；台灣總統大選前解放軍應減少在台周邊活動等。中方人士則持續警告美國不要打台灣牌。

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