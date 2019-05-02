巴黎勞動節遊行爆衝突 警催淚瓦斯驅離逾200人被捕

2019-05-02 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕數萬群眾於1日國際勞動節當天走上法國巴黎街頭遊行，法國當局動員超過7400警力，但遊行展開不久就有抗議民眾與鎮暴警察發生衝突，警方為此發射催淚瓦斯進行驅離，據傳有超過200人因此被捕。

綜合媒體報導，包含工會成員、「黃背心」示威者、反資本主義人士都在1日走上巴黎街頭，當局也動員超過7400名員警上街進行維安，但原本平靜的抗議活動卻因數百名被稱為「黑團」（Black bloc）的左派激進份子與警方衝突後變調，這些激進份子在遊行開始不久後，就朝警方丟擲瓶罐與人行道脫落的石塊，以及破壞路邊車輛，警方為此使用催淚瓦斯及「刺痛防暴手榴彈」（Sting Ball Grenades）反擊，並出動水柱驅散，藉此驅散抗議人群，雙方衝突超過一個小時。

據悉，事後有超過200人因此被捕，內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）在前往醫院探視受傷員警時則表示，傳統勞動節假日被部分示威群眾的「暴力綁架」。

除了英國，在俄羅斯首都莫斯科也有工會在紅場舉辦集會，約10萬人參與，但據傳有超過百人被逮捕；韓國首爾則有數千人參加工會號召的遊行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/