香港醫療慘狀！看病候診 骨科最長等3年半、眼科3年

2019-05-02 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港醫療資源被中國人搶光，上街抗議外，很多港民不斷的爆出自己看病等候的悲慘經歷，而據最新的統計，等候最久的是一名骨科患者，要等181週即3年半時間，才能獲得治療；而眼科最長候診病人長達158週，即3年半個月。

《星島日報》報導，根據最新一季公立醫院專科輪候時間統計，全港7個醫療聯網，其中九龍東醫院聯網的輪候情況最惡劣，眼科最慘，最長輪候時間高達158週，需輪候約3年半個月，另外骨科134週、精神科131週、內科121週，是全香港7個聯網中的「重災區」。

不過，這都還不是最糟的，港島西骨科輪候時間最長時間高達181週，即需輪候約3.5年才可獲得跟進及治療；若是骨科一般輪候時間，最短龍西聯網亦需輪候106週，即2年時間。

同樣，眼科的輪候時間亦見嚴重，最短的港島西聯網亦需輪候63周；最長則是九龍的的158周，其中九龍西的輪候時間由上一季的78周，急升至最新101周，增幅約3成。

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