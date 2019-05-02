涉洩露華為消息遭革職 英國防大臣喊冤要求徹查

2019-05-02 03:44

〔中央社〕英國首相梅伊今天將國防大臣威廉森革職，原因是他的部門涉嫌洩露政府有關中國華為技術公司參與英國5G網路建設的討論內容，威廉森對此大喊冤枉，要求徹底調查還他清白。

路透社報導，威廉森（Gavin Williamson）致函梅伊表示：「閣下覺得最近國家安全委員會消息外洩一事源起我的部門，我對此感到遺憾。我強烈認為事實並非如此。」

他在這封也貼在推特的信函中又說：「我堅決否認自己和這次洩密事件有任何關聯，我深信進行徹底的正式調查後會證明我的清白。」

媒體日前報導，英國決定有條件允許華為參與英國5G網路建設，但只限提供非核心設備。消息傳出後，當局就國家安全委員會有關華為的秘密討論內容外洩展開調查。

聯合社（Press Association）報導，英國外相韓特（Jeremy Hunt）抵達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）訪問時針對此事表示，就個人而言，他為威廉森的遭遇難過，但茲事體大，梅伊別無選擇。

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