10國攝影師聚馬尼拉 台成員盼再推廣台灣之美

2019-05-02 01:20

〔中央社〕來自台灣、印尼、新加坡、越南、斯里蘭卡、南韓等10國攝影同好透過Crossing Bridges計畫齊聚馬尼拉。台灣攝影玩家說，希望這些同好能再造訪台灣，讓世界看到台灣之美。

Crossing Bridges以強化亞太地區攝影師交流為宗旨，成員國還包括馬來西亞、菲律賓、中國大陸和澳洲，2004年於印尼雅加達舉辦首屆活動，隨後每年在亞太各地舉辦，活動通常為期一週到10天，由攝影同好參訪當地景點，再分享各自作品並相互交流。

菲律賓曾於2010年主辦Crossing Bridges活動，今年帶領攝影師們赴阿里望嘉年華（Aliwan Fiesta）、艾斯古德羅別墅（Villa Escudero）、里里霧（Liliw）等景點參訪，並於今晚舉辦晚宴，歡送各國攝影同好。

台灣也曾於2016年主辦第13屆活動，由負責Crossing Bridges台灣活動的台灣大學醫學工程學研究所教授趙福杉規劃，帶領約100名攝影家赴台5天，造訪故宮、淡水、野柳、日月潭、台中歌劇院等地。

趙福杉這次也來到馬尼拉。他告訴中央社記者，攝影包括風景、人文、人像攝影領域，由於參與活動成員很多是專業攝影師，造訪台灣時，他特別安排紅毛城、鹿港、扇形車庫等景點，攝影師們也覺得台灣美景和美食很棒，回國後，就能把照片帶回各國去宣傳。

趙福杉說，他已經參加6屆Crossing Bridges活動，到過南韓、印尼、斯里蘭卡和大陸。台灣只有靠著民間活動才能走出去，因此參加活動攝影是其次，主要是增進交流，「像開幕的時候看到我們的國旗，聽到國歌，大家都快掉眼淚了」。

曾協助舉辦2016年活動的台大生醫電子與資訊學研究所研究助理蕭季威說，參加Crossing Bridges活動一方面可以見識到不同國家的專業拍攝手法，從中學習，另一方面可以跟來自許多國家的同好打成一片，對鄰近的亞太國家有更多了解。

他表示，在台灣會覺得菲律賓治安不好，但到了馬尼拉，發現除了貧富差距大、塞車情形嚴重之外，小鎮居民很友善、小朋友也很可愛，會圍著訪客到處跑，又可以直接用英文溝通，讓他印象深刻。（編輯：林治平）

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