德仁今即位 英國查爾斯王子 恐成等待繼位最久王儲

2019-05-01 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕今日德仁以59歲的年齡即位，成為日本新一代天皇。綜觀歐洲各國皇室，英國查爾斯親王很可能成為等待繼位時間最長的王儲。

綜合媒體報導，德仁今天以59歲的年齡即位，成為日本第126代日皇，日本正式進入令和年代。綜觀歐洲各國新王登基年齡，普遍都在四、五十歲上下，如2005年摩納哥國王艾伯特（Albert）登基時47歲、2013年荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）登基時剛滿46歲、同年比利時國王菲力普（Philippe）則在53歲登基。與他們相比，德仁即位年齡不算年輕。

不過，若英國王儲查爾斯（Prince Charles）登基，屆時很可能是歐洲最年長的新國王。查爾斯今年已70歲，他是英國王室第1順位繼承人，而後分別是查爾斯的長子及長孫：威廉王子（Prince William）和喬治王子（Prince George）。

查爾斯3歲時就被立為王儲，是英國歷史上等待繼位時間最長的王儲。若將來成為英國國王，很可能打破列支敦斯登大公法蘭茲一世等待71年的紀錄。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）剛在4月21日慶祝93歲生日。去年，她曾在大英國協政府領袖會議致詞中表示：「我衷心希望，大英國協能繼續維護穩定性和連續性，並選擇威爾斯親王延續由我父親在1949年開創的重要事業。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/