紐西蘭基督城炸彈威脅 警逮1男 宣布與3月清真寺恐攻無關

2019-05-01 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城（Christchurch）昨日驚傳遭炸彈威脅，警方逮捕一名涉案男子後，今天宣布該起事件與3月份清真寺恐攻槍擊案無關。

綜合外媒報導，3月15日紐西蘭基督城爆發大規模槍擊事件，當地2座清真寺被恐怖份子持槍掃射，造成50人死亡，39人受傷。昨日紐西蘭當局又在基督城菲利浦鎮（Phillipstown）一間空屋發現疑似炸彈的裝置，及若干彈藥。

一個名為哈定任日提（Jay Michael Harding-Reriti）的33歲男子昨日被捕，他被指控非法持有簡易爆炸裝置、炸藥、引線和攻擊性武器等。他沒有尋求保釋，將被羈押至5月6日。

警方帕尼爾（Corrie Parnell）發表聲明表示：「針對此事件，我們並未逮捕任何其他嫌犯。目前並未發現這名男子與3月15日基督城攻擊案有關。」

自從3月15日恐攻發生後，當局仍保持高度戒備，深怕再有任何大規模攻擊事件爆發。恐攻的槍手塔倫（Brenton Tarrant）疑似信奉白人至上主義，事件後遭警方逮捕。4月初出庭後，法官宣布塔倫將接受精神評估，以確定是否適合接受審判。此外，他將持續被拘留到6月14日。

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