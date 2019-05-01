撤軍換取塔利班停戰 美國再開阿富汗和平談判

2019-05-01 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國今（1日）與阿富汗的塔利班（Taliban）武裝組織進行和平談判，希望停止持續17年的戰爭，美國、中國與俄羅斯願意以從阿富汗撤軍，換取塔利班停止軍事行動的承諾。

綜合外媒報導，為尋求停止戰爭，以美國為首的各國政府與塔利班組織今日展開新一輪的和平談判，這是近幾個月來的第六次和談，期望停止阿富汗的長期內戰。塔利班發言人表示，今日已在阿富汗的多哈（Doha）召開會議，美國國務院（US State Department）也表示，已另外派遣和平特使前往談判，會在本月到達目的地，以進行後續的和談。

根據報導，美國一直試圖終止阿富汗戰爭，因美國平均每年約需花費450億美元（約新台幣1兆4024億元）於軍事行動，且從2001年的911事件開始，約有2400名美國人因此死亡。

美國國務院表示，美中俄3國將會從阿富汗撤軍，以換取塔利班不再與伊斯蘭國（IS）及蓋達組織（Al-Qaeda）有聯繫的承諾，且保證在可控制範圍內，不會有威脅他國的狀況發生，並同意不再提任何恐怖組織行動據點，只是阿富汗中央政府迄今未參與談判，因此就算美國與塔利班達成協議，阿富汗政府之後還是需要再次與他們商議停戰協定。

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