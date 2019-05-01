中國包二奶成性！ 計程車司機也包養：給對方「好男人」感覺

2019-05-01 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕有研究指出，中國盛行的「二奶文化」，其實並非大老闆或官員特權，甚至有人從未與二奶有過性行為，更多只是因為二奶給了對方是個「好男人」的感覺。學者直指「現在比較少聽到中國人談包二奶，不是因為現象沒落，而是大家習慣了。」

中國社會學女博士肖索未去年出版新書《慾望與尊嚴》，揭露婚外包養關係，透視市場轉型期中國社會的親密關係及其背後的情感邏輯與倫理實踐。因此，肖索未10年前關於二奶的博士論文再度掀起話題，其論文指出二奶並非高薪者特權，「性」也遠比想像中來的沒那麼重要。

她從2005年到2007年，共調查了19個二奶案例，年齡從18歲至38歲不等。論文指出，有一個月收入才幾千塊人民幣的「工薪族」也包二奶，但他們包養的大多是從農村、鄉鎮來的打工妹，不漂亮，甚至不年輕。

以一名計程車司機為例，他表示，在家受盡老婆數落，唯有二奶讓他有了「好男人」的感覺。他說，「我和小梅很談得來。給我做飯、陪我聊天，從來不要求我做什麼。她覺得我是很好的男人，我跟她說過我不可能跟我老婆離婚的，但是她也沒說什麼，照樣對我很好。說實話，我蠻感動的。」

對一些商人來說，二奶在「公共展示」的功能反而比性來得重要，他們認為漂亮女人像徵著男人的實力和魅力，至於妻子的身份則與家庭相關，意味著道德和責任。

學者點出，在這樣的現象下，二奶所付的代價也很高，有男性受訪者說明「當別人二奶不是說年輕漂亮就行的，關鍵就是要性格好，不要煩，不要羅嗦。」 這恐讓二奶壓抑所有情緒，甚至得忍受對方的情緒暴力並充當男人們發洩的工具。

也有些二奶認為這份關係「不光彩」，不想讓他人知道，只好斷絕與親朋好友的往來。當遇到問題或危險時，可能陷入孤立無援的絕境，變得難掌握自主權，越來越脆弱，也更加不信任人，進而影響未來擇偶和婚姻問題。

至於現今的婚外情、包二奶現象該如何解決？肖索未則說，「坦率地講，我給不出『藥方』」認為這是整體性的社會問題，現在比較少聽到中國人談包二奶，不是因為現象沒落，而是大家習慣了。

比起二奶，社會近來更流行「小三」一詞，肖索未認為，這除了是流行詞彙的更替，也代表婚外情形式的多元化。小三是中性的，男女都行，且形式不一，有些小三經濟獨立，有些則類似二奶的包養形式。

她補充，若中國的貧富差距現實及「男人負責賺錢養家、女人負責貌美如花」觀念仍然不改，「我不覺得婚外戀的狀況會有什麼改變，頂多變化有可能是，很多妻子也有了婚外關係。」

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