樂極生悲！大阪男跳河慶祝令和 躍下瞬間船剛好駛過...

2019-05-01 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕隨著明仁天皇傳位給德仁天皇，日本也將從「平成」改元為「令和」，日本各地昨（30日）晚充滿熱鬧的歡慶氣氛「跨年」，大阪道頓堀川湧現大批民眾瘋狂跳河，不料一名男子樂極生悲，他從橋上縱身躍下，恰巧一艘船駛過，整個人重重摔在船上。

綜合日本媒體報導，由於明仁天皇生前退位，這次日本改元少了過往哀傷嚴肅的氣氛；加上正逢史上最長的10天連假，街頭充滿了歡樂氣氛，日本大阪民眾如跨年般集體跳入道頓堀川慶祝，1名男子在同伴慫恿下也鼓起勇氣跳河，在他吶喊了一聲「平成謝謝」後從橋上翻身跳下，不料1艘觀光船此時正好駛過，當場重重砸在船頭。

所幸男子摔在船頭防撞軟墊上，只受到輕傷，船隻隨後靠岸，男子拒絕就醫，自行離開現場；船長指出，若遇到重大賽事，都會和警方協商好開船時間，警方也會到場，以防意外發生，不過改元前夕並未進入警戒狀態。

道頓堀川位於大阪市中央區，也是當地鬧區之一，1985年「阪神虎」拿下史上首座總冠軍盃時，數千名興奮的虎迷集體跳入道頓堀川，開啟「跳河慶祝」的先例，隨後跨年時跳河慶祝幾成慣例，雖然大阪當局三令五申呼籲民眾別跳，甚至出現過有人跳河喪命的意外，但由於沒有訂定罰則，近年來在年輕族群中蔚為風潮。

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