研究：美劇《漢娜的遺言》竟造成美國青少年自殺率激增

2019-05-01 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），自2017年3月於Netflix上開播後，在網路上激起許多關於校園霸凌、性侵害、自殺的討論。但現在有最新研究指出，該影集開播後竟然也造成了美國青少年自殺率激增，引起一陣譁然。

根據《CNN》報導，這項研究29日刊登於「美國兒童與青少年精神疾病學會期刊」（Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry）。研究者調查了「美國疾病控制與預防中心」（US Centers for Disease Control and Prevention）2013至2017年間的自殺率資料，結果發現，該影集開播後的第1個月，10至17歲的青少年每1千萬人中有57人自殺死亡，這個比例是該年齡層過去5年來的最高峰。並且，自該影集首播後至2017年底這段期間，10至17歲青少年自殺人數較以往的常態分布多出了195人。

特別的是，雖然劇中出現自殺行為的主角是女性，但現實中的自殺者卻以男性為大宗。該研究指出，10至17歲的男性在該影集首播後，自殺率提升了28.9%，但同時期、同年齡層的女性自殺率卻是持平的。

對此，Netflix於30日發布聲明表示，「這是個極度重要的研究主題，而我們也一直努力確保自己是負責任地在處理這項敏感議題」。目前Netflix已經為該影集加上1個「警告」畫面，同時提醒觀眾社會上有何可用的危機處理資源。

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