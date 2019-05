研究：美劇《漢娜的遺言》竟造成美國青少年自殺率激增

2019-05-01 15:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國著名影集《漢娜的遺言》(13 Reasons Why),自2017年3月於Netflix上開播後,在網路上激起許多關於校園霸凌、性侵害、自殺的討論。但現在有最新研究指出,該影集開播後竟然也造成了美國青少年自殺率激增,引起一陣譁然。

根據《CNN》報導,這項研究29日刊登於「美國兒童與青少年精神疾病學會期刊」(Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)。研究者調查了「美國疾病控制與預防中心」(US Centers for Disease Control and Prevention)2013至2017年間的自殺率資料,結果發現,該影集開播後的第1個月,10至17歲的青少年每1千萬人中有57人自殺死亡,這個比例是該年齡層過去5年來的最高峰。並且,自該影集首播後至2017年底這段期間,10至17歲青少年自殺人數較以往的常態分布多出了195人。

特別的是,雖然劇中出現自殺行為的主角是女性,但現實中的自殺者卻以男性為大宗。該研究指出,10至17歲的男性在該影集首播後,自殺率提升了28.9%,但同時期、同年齡層的女性自殺率卻是持平的。

對此,Netflix於30日發布聲明表示,「這是個極度重要的研究主題,而我們也一直努力確保自己是負責任地在處理這項敏感議題」。目前Netflix已經為該影集加上1個「警告」畫面,同時提醒觀眾社會上有何可用的危機處理資源。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995

生命線協談專線:1995。

張老師專線:1980

