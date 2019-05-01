怕啊！每年吃掉1000萬隻小狗 上海辦全球最大狗展挨轟

2019-05-01 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕據統計，中國每年吃掉的狗肉高達1千萬隻，昨天在上海開幕的號稱全球最大狗展，引發許多動保團體及愛狗人士的抗議。

綜合媒體報導，狗肉在中國是知名美食，廣西玉林每年舉辦狗肉節，大批犬隻被撲殺後，做成桌上食物，萬人同享。上海世界犬展，是中國首次舉辦這類型的全球性活動，為期4天，但是，根據國際人道協會（Humane Society International），人類每年吃掉估計3000萬隻狗，中國就吃掉當中的1/3，等於中國每年吃掉的狗肉高達1千萬隻。

許多動保團體都發聲及祭出實際行動，抗議上海舉辦這個狗展，中國人道協會大罵中國不禁吃狗肉很不人道，既稱愛狗、又不柰狗肉交易，雙重標準讓人憤怒；英國育犬協會（Kennel Club）宣布抵制這項活動，社會行動網站Care2.com發動網上連署，向同意上海舉辦狗展的世界畜犬聯盟（World Canine Organisation）發出抗議，已有逾70萬人連署。

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