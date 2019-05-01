波頓要委內瑞拉3高官實現諾言 將政權移交瓜伊多

2019-05-01 05:28

〔中央社〕美國國家安全顧問波頓今天挑出委內瑞拉總統馬杜洛的3名高階幕僚，要求他們實現諾言。波頓表示，這3人據稱向反對派承諾，馬杜洛有必要將政權交給反對派領袖瓜伊多。

波頓（John Bolton）在白宮告訴記者，委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）、最高法院首席大法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統侍衛長耶南德茲（Ivan Rafael Hernandez Dala）曾向反對派做此承諾。

波頓沒有提出這3人表示願意背棄馬杜洛（Nicolas Maduro）的證據，僅表示反對派充分告知美國總統川普的政府他們之間的討論。

「3個月來一直和反對派對談的這3位馬杜洛政權人士，實現將政權由馬杜洛集團和平轉移給臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的諾言，依然非常重要。」

「大家都同意馬杜洛必須下台。他們必須能夠在今天下午和今天晚上採取行動，策反其他軍隊投靠臨時總統。」

瓜伊多今天在首都卡拉卡斯卡洛塔（La Carlota）空軍基地外錄製一段影片並上傳到社群媒體，他在影片中說已經獲得一群「勇敢軍人」支持，並宣稱已展開推翻馬杜洛的「最後階段」行動，呼籲民眾和軍隊支持。他的背後站著一小群穿著軍服的人員。

數以百計群眾聞訊聚集基地外支持瓜伊多，警方對他們發射催淚瓦斯，有些民眾也對安全部隊丟擲石塊。

目擊者表示，有數十名穿著軍服的年輕人陪在瓜伊多身邊，並與支持馬杜洛的軍人交火。不過這起事件虎頭蛇尾般結束，似乎不是反對派立即透過軍事力量奪權行動的一部分。

瓜伊多駐美特使艾布蘭（Elliott Abrams）今天表示，反對派在卡拉卡斯領導的示威，是PF3F3507.CAP [IN] 05/01/19 05:19:22波頓要委內瑞拉3高官實現諾言 將政權移交瓜伊多〔中央社〕美國國家安全顧問波頓今天挑出委內瑞拉總統馬杜洛的3名高階幕僚，要求他們實現諾言。波頓表示，這3人據稱向反對派承諾，馬杜洛有必要將政權交給反對派領袖瓜伊多。

波頓（John Bolton）在白宮告訴記者，委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）、最高法院首席大法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統侍衛長耶南德茲（Ivan Rafael Hernandez Dala）曾向反對派做此承諾。

波頓沒有提出這3人表示願意背棄馬杜洛（Nicolas Maduro）的證據，僅表示反對派充分告知美國總統川普的政府他們之間的討論。

「3個月來一直和反對派對談的這3位馬杜洛政權人士，實現將政權由馬杜洛集團和平轉移給臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的諾言，依然非常重要。」

「大家都同意馬杜洛必須下台。他們必須能夠在今天下午和今天晚上採取行動，策反其他軍隊投靠臨時總統。」

瓜伊多今天在首都卡拉卡斯卡洛塔（La Carlota）空軍基地外錄製一段影片並上傳到社群媒體，他在影片中說已經獲得一群「勇敢軍人」支持，並宣稱已展開推翻馬杜洛的「最後階段」行動，呼籲民眾和軍隊支持。他的背後站著一小群穿著軍服的人員。

數以百計群眾聞訊聚集基地外支持瓜伊多，警方對他們發射催淚瓦斯，有些民眾也對安全部隊丟擲石塊。

目擊者表示，有數十名穿著軍服的年輕人陪在瓜伊多身邊，並與支持馬杜洛的軍人交火。不過這起事件虎頭蛇尾般結束，似乎不是反對派立即透過軍事力量奪權行動的一部分。

瓜伊多駐美特使艾布蘭（Elliott Abrams）今天表示，反對派在卡拉卡斯領導的示威，是與上述3名高階幕僚協商恢復憲政秩序廣泛行動的一部分。

他在美國國務院告訴記者，與3人討論恢復委內瑞拉民主。

「委內瑞拉政權內外有些回歸憲政的有趣協商。他們已就恢復民主的方法協商好一段時間，但是他們今天似乎沒有往前邁進。」

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