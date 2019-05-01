委內瑞拉反對派領袖號召起義 軍車衝撞示威民眾

2019-05-01 03:52

〔中央社〕電視畫面顯示，委內瑞拉安全部隊今天以裝甲車衝撞在首都軍事基地外示威的民眾，造成數人倒地受傷。國防部長帕屈諾表示，一些武裝部隊成員的「暴力行為已被部分擊敗」。

國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）表示，軍方高層仍然「忠於憲法」，並表示反對派「要為任何暴力行為、死亡或流血負責」。

他稍早曾表示，武裝部隊仍「堅決保衛」總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的「合法」政府。

安全部隊試圖驅散卡洛塔（La Carlota）空軍基地外的示威民眾。委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）稍早在基地外呼籲基地裡的部隊加入推翻馬杜洛的行列。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的右翼政府，今天表示支持瓜伊多以街頭示威推翻「馬杜洛獨裁政權」的行動，並呼籲其他國家跟進。

波索納洛的安全顧問、退休將領艾利諾（Augusto Heleno）表示，國家衛隊（National Guard）裝甲車似乎輾過示威民眾的影像，令他感到震驚。

不過他指出，委內瑞拉的情況目前仍不清楚，瓜伊多在軍中所獲的支持似乎「薄弱」，目前仍不確定軍官是否正棄馬杜洛而去。

委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）否認正在發生軍事政變，並指控瓜伊多是在美國的命令下行事。

他在電話訪問中告訴路透社：「這不是軍方試圖發動政變。這是在華盛頓、在五角大廈和國務院、以及由國家安全顧問波頓（John Bolton）直接策劃。」

美國對瓜伊多今天的行動表示鼎力支持。美國總統川普表示正密切注意委內瑞拉的情勢發展。

瓜伊多駐美特使呼籲民眾繼續留在街頭。

聯合國秘書長呼籲委內瑞拉各方行使最大節制，避免暴力。

俄羅斯指控委內瑞拉反對派「助長」衝突。土耳其表示反對以「不民主的方法」推翻馬杜洛政府。

瓜伊多今天在卡洛塔基地外錄製一段影片並上傳到社群媒體，他在影片中說已經獲得一群「勇敢軍人」支持，並宣稱已展開推翻馬杜洛的「最後階段」行動，呼籲民眾和軍隊支持。他的背後站著一小群穿著軍服的人員。

數以百計群眾聞訊聚集基地外支持瓜伊多，警方對他們發射催淚瓦斯，有些民眾也對安全部隊丟擲石塊。

目擊者表示，有數十名穿著軍服的年輕人陪在瓜伊多身邊，並與支持馬杜洛的軍人交火。但反對派似乎還未能靠武力奪取政權，在活動開始後幾小時並未見到其他軍事活動，瓜伊多已離開現場。

馬杜洛宣稱，他和軍方首長談話後，他們都表示「全力效忠」，他呼籲民眾出動力挺政府。他的政府譴責這次事件是「企圖發動軍事政變」，誓言要鎮壓政變。

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