日本新天皇即位 日人午夜齊聚迎接「令和」時代

2019-05-01 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間已邁入5月1日，正式告別持續30載的「平成」時代，邁入「令和」時代，皇太子德仁在凌晨零時即位，成為日本新天皇，相關重要繼承儀式將在1日上午舉行。

根據日媒報導，時隔約202年的日本天皇退位儀式在4月30日傍晚舉行，85歲的明仁發表在位期間最後講話時說，「對於接納、支持作為象徵的我的國民，由衷表示感謝」，他換代後成為上皇，將完全退出承擔多年的公務活動。

日本當地時間5月1日凌晨零時（台灣時間4月30日晚間11時），現年59歲新天皇德仁即位，日本不少民眾冒雨聚集在東京的皇居前，慶祝正式邁入「令和」時代。

新天皇即位相關儀式「劍璽等繼承儀式」，將在1日上午舉行，列席者僅限擁有皇位繼承權的成年男性皇族，為德仁之弟秋篠宮文仁親王、前天皇之弟常陸宮正仁親王，女性皇族則未列席。

「劍璽等繼承儀式」後，將舉行「即位後朝見之儀」，新天皇將與首相等國民代表正式會面，並以天皇身分發表即位後首度的「致辭」。

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