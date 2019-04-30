中東美軍列為恐怖分子！ 伊朗總統簽署法案反擊川普

2019-04-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）週二（30日）簽署了一項法案，宣布將所有在中東的美軍列為恐怖主義分子，並稱美國政府為恐怖主義支持者。

《路透》報導，伊朗國會上週通過這項法案，以報復美國總統川普（Donald Trump）本月決定將伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為外國恐怖組織。

目前還不清楚新法會對美軍或其行動的影響，但根據伊朗國營媒體指出，羅哈尼已指示情報部、外交部、武裝部隊和伊朗最高國家安全委員會執行法律。

新法明確將美國中央司令部（CENTCOM）列為恐怖組織，該司令部負責美國在中東和阿富汗的軍事行動。

川普本月初正式將IRGC正式列為外國恐怖組織。IRGC包含陸軍、海軍和空軍部隊，估計有12.5萬人，旗下單位包括宗教志願軍準軍事部隊「巴斯杰」（Basij），IRGC還掌控伊朗的彈道飛彈計畫。

IRGC指揮官一再強調，美國在中東的基地、美國在波斯灣的航空母艦，都在伊朗飛彈的射程內。

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