環保組織創立基金籌3089萬 目標「抵制川普」

2019-05-01 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普長年否認氣候變遷，曾數次說「全球暖化是場騙局」，而他將投入2020的總統大選爭取連任；為了抵制川普，3個知名的環保團體30日聯合創建基金，要為川普的競爭對手籌募資金，希望藉此鼓勵候選人採取更大膽、積極的氣候行動。

綜合外媒報導，環保組織批川普是有史以來最反環保的總統，於是環保選民聯盟（LCV）、自然資源守護委員會（NRDC）和（NextGen America）30日啟動「擊敗川普的聯合氣候基金」（Beat Trump Presidential Climate Unity Fund），目標籌得100萬美元（新台幣3089萬元），希望為支持氣候行動的民主黨總統候選人籌得足夠的資源，以擊敗共和黨的川普，確保得以推動氣候政策和相關措施。

3個環保團體表示，目前大部分的總統候選人並未將氣候變遷議題視為首要考量，不過他們也致力於為關注環保議題的政治人物提供資助，目前有9名民主黨候選人符合資格，包括贊同巴黎氣候協議、承諾最遲在2050年達到淨零排放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/