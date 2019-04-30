減重新方法！餐前吃幾顆膠囊 增飽足感降低食慾

2019-04-30 23:08

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）上月批准一款可協助肥胖成人減重的新膠囊上市。研究人員指出，該膠囊含有由蔬果纖維素以及檸檬酸製成的凝膠，餐前服用後，可在胃部吸收水並膨脹，進而佔據約4分之1的胃，由於飽足感增加，使服用者自然減量攝食。

該研究成果上月29日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity）上發表。美國有線電視新聞網（CNN）報導，名為「Plenity」的減重膠囊由美國生技公司Gelesis研發，是唯一獲FDA核准，適用於身體質量指數（BMI）25以上者的處方膠囊。BMI25至29.9被視為過重，超過30則被認為肥胖。美國20歲以上成人中有近40％屬於肥胖。

Plenity雖然看似是1粒藥丸，實則是醫療器材，因此無須進行大規模試驗。英國衛報報導，餐前20分鐘，以2杯水服用3顆膠囊，之後這些膠囊將在胃部釋放數千個微粒，這些微粒吸水後膨脹，成為一個個凝膠塊，Gelesis醫學首長雷德（Harry Leider）說，「凝膠佔據250毫升的胃容量，相當於4分之1個胃」，「這些凝膠就像被嚼過的蔬菜，與食物混在一起，讓你較有飽足感而不會吃太多。這是主要的運作機制」。

該凝膠不會被人體吸收，而是進入小腸，並在大腸中被酵素分解，最後隨著糞便被排出。他說：「因為沒有與人體產生化學相互作用，因此不會被人體吸收，並有良好的安全性與耐受性。這也是為何它是以器材而非藥物受規範。」Gelesis科學顧問、減重專家藤岡（Ken Fujioka）表示：「該方式最引人注目的方面是它的成效、全新的作用機制以及令人印象深刻的安全資料。」雷德則建議，該膠囊須結合飲食與運動，才能有助於體重管理。

衛報報導，共436人參與相關試驗，其中一半服用Plenity，另一半服用安慰劑。所有人都屬過重或中等肥胖，並且試著透過飲食與運動減重。試驗結束時，服用安慰劑組減重4.4％，服用該膠囊者減重6.4％。一般而言，在進行治療1年後，服藥組中有35％受試驗者減重至少5％，該醫療試驗或研究就被判定有效。

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