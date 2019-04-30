多次偷拍兒童如廁 新加坡最高學府學生竟只被警告

2019-04-30 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡第一學府、新加坡國立大學（國大）近日被揭發曾發生數十起非禮和偷拍事件，其中一名學生屢次偷拍兒童如廁，但涉案者並未被起訴，僅收到警告處分，不僅律師感到意外，政府官員也直言處分「明顯不足」。

綜合外媒報導，一群新加坡國大學生上週末在臉書上傳的文件顯示，該校紀律理事會2015至2018年間至少審理了26件涉及不當性行為案件，包括數起偷拍男女學生洗澡、偷拍裙底風光、偷摸女學生大腿或臀部等。

文件還顯示，一名新加坡國大學生在2015年至2016年間「多次進入兒童廁所並在相鄰的小隔間拍攝兒童」。涉案者並未被起訴，警方僅向犯罪者發出24個月的有條件警告。涉案者也被停學2學期，強制接受輔導及心理評估、罰款1000新元（約新台幣2.2萬元）及接獲正式譴責。

事件曝光後，校方處置方式受到外界關注，新加坡教育部長王乙康表示，校方給予涉事者的處分「明顯不足」。

新加坡多位律師表示，雖然校方有權決定是否審查校園內發生的事件，但涉及未成年或兒童的罪行，通常被視為較嚴重的案件，針對學生偷拍兒童如廁只給予有條件警告，「確實有點令人意外」。

新加坡IRB律師事務所的Ashwin Ganapathy律師說，雖然有條件警告並不構成具法律約束力的有罪公告，但是可能會對學生起到威懾作用，若涉案者重犯罪行，將面臨起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/