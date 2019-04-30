不忘選舉！ 義大利前總理腎絞痛住院 仍要出席造勢大會

2019-04-30 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕曾三度出任義大利總理的貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），今（30）日因嚴重腎絞痛住院治療，這位82歲的政壇要角盡管身體不適仍不忘歐洲議會大選，仍然計畫出席當地時間下午舉行的一場造勢大會。

綜合外媒報導，貝魯斯柯尼自2011年被迫辭去總理一職後，仍在義大利政壇具有不小影響力，他是保守派政黨「義大利前進黨」（Forza Italia）的領導人、他的家族控股集團Fininvest掌控義大利最大的私營媒體集團Mediaset。

貝魯斯柯尼近年飽受健康問題困擾，2016年曾動過心臟手術，但貝氏從未表明自己準備退出政壇，還是下月26日歐洲議會選舉的候選人之一。

根據外媒指出，貝魯斯柯尼今日被救護車送到米蘭的聖拉法爾醫院（San Raffaele Hospital）。義大利前進黨證實他因腎絞痛住院治療，但貝氏仍想立刻回歸競選活動。腎絞痛是一種由腎結石引起的嚴重疼痛。

義大利前進黨發言人表示，目前相關檢查已經結束，貝魯斯柯尼已經承諾會今天下午會與其他歐洲議會選舉的候選人一同參加黨的造勢活動。

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