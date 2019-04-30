拒絕被安排的婚事 她被兄弟痛毆致死

2019-04-30 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕南蘇丹有名少女因為拒絕父母為她安排的婚事，於伊羅勒鎮（Yirol）被她的手足殺害。由於這類事件在該國層出不窮，遭國際特組織轟「令人髮指」、「父權表現」。

綜合外媒報導，20歲的瑪格洛克（Nyaluk Magorok）因為拒絕父親談好的婚事，瑪格洛克的父親便教唆兒子將女兒毆打致死。據悉男方以40隻乳牛作為聘禮，是瑪格洛克父親心中首選的女婿。

南蘇丹存在嚴重的童婚、早婚和強迫婚姻問題，許多家庭把嫁女兒視作賺錢的途徑，很多家長因為收了男方的禮物，強行將自己的女兒嫁給對方。據聯合國兒童基金會2017年的統計，南蘇丹高達52%的女孩18歲時結婚。

國際特赦組織東非、非洲大湖地區主任納紐基（Joan Nyanyuki）痛批，強迫人在違背意願的狀況下結婚，很明顯地，南蘇丹違反自己制定的憲法和人權；當地婦女和女孩常被視為商品，而不是「人」，因此呼籲南蘇丹政府採取相關作為。

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