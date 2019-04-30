揭露「天皇趣事」！ 新日皇曾經的夢中情人是「她」

2019-04-30 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕60歲的日本皇太子德仁將在明天5月1日坐上天皇大位，這位新日皇的過去也在日前出版的《德仁回憶錄》中一一被揭露。書中他自爆1983年赴牛津求學時，電影《藍色珊瑚礁》剛上咉，當時年僅15歲的女主角布魯克雪德絲，就是他的夢中情人。

綜合媒體報導，有關新日皇德仁的《德仁回憶錄》最早出版於1993年（日文版），英文翻譯版於2006年，出版名為《泰晤士河和我：牛津兩年的回憶錄》，成為德仁以英語出版的第1本自傳，日前又以英文重新發行。

《德仁回憶錄》記錄他從1983年至1985年在英國牛津大學求學的回憶，德仁求學時除了在學研究泰晤士河歷史的重要性，日常中還發生一些不為人知的「趣事」。

像是從沒用過洗衣機的他差點讓宿舍淹水，還有當時穿著牛仔褲進入酒吧，卻因穿著過於隨便被禁止入場，求學時正逢電影《藍色珊瑚礁》上咉，當時年僅15歲的女主角布魯克雪德絲（Brooke Shields）成了他的夢中情人，甚至在房間貼上她的海報。

《德仁回憶錄》講述了當時德仁脫離大眾關注，當個普通人的自由時光，至今他仍非常懷念。德仁也希望他的著作能讓日本和英國拉近距離。

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