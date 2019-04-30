印度軍方登喜馬拉雅山 宣稱發現傳說生物「雪人」足跡
列印

印度軍方今（30）日聲稱，在喜馬拉雅山脈發現神秘的大腳印，並認為腳印的主人就是傳說中的神秘生物「雪人」（Yeti）。（圖擷取自推特）

印度軍方今（30）日聲稱，在喜馬拉雅山脈發現神秘的大腳印，並認為腳印的主人就是傳說中的神秘生物「雪人」（Yeti）。（圖擷取自推特）

2019-04-30 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度軍方今（30）日聲稱，其在喜馬拉雅山脈的馬卡魯基地營（Makalu Base Camp）發現神秘的大腳印，並認為腳印的主人就是傳說中的神秘生物「雪人」（Yeti）。

綜合外媒報導，印度軍方週二在擁有逾600萬粉絲的官方推特發文聲稱，他們4月9日在營地附近發現了類似巨型人猿「雪人」的足跡，並分享了數張雪中「腳印」的照片。根據推特發文，這個神秘足跡的大小約為81x38公分。軍方表示，這是印度軍隊登山遠征隊首次發現「雪人」足跡，但並未解釋這個神話中的野獸如何留下腳印。

「雪人」出自於尼泊爾民間傳說，據傳這種介於人與猿之間的動物住在喜馬拉雅山，自1920年代以來，這個神秘傳說吸引許多登山客想一探究竟，科學界則廣泛認為這只是個神話，至今並未發現「雪人」存在的證據。

2017年，一群國際研究員研究了從喜瑪拉雅地區收集的多個據稱是「雪人」的遺骸，得到的結論是，牠們是熊的骸骨。2013年，英國學者對有關樣本進行DNA檢測後認為，這種動物可能是北極熊和棕熊的混種。

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