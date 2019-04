印度軍方登喜馬拉雅山 宣稱發現傳說生物「雪人」足跡

2019-04-30 18:10

〔即時新聞/綜合報導〕印度軍方今(30)日聲稱,其在喜馬拉雅山脈的馬卡魯基地營(Makalu Base Camp)發現神秘的大腳印,並認為腳印的主人就是傳說中的神秘生物「雪人」(Yeti)。

綜合外媒報導,印度軍方週二在擁有逾600萬粉絲的官方推特發文聲稱,他們4月9日在營地附近發現了類似巨型人猿「雪人」的足跡,並分享了數張雪中「腳印」的照片。根據推特發文,這個神秘足跡的大小約為81x38公分。軍方表示,這是印度軍隊登山遠征隊首次發現「雪人」足跡,但並未解釋這個神話中的野獸如何留下腳印。

「雪人」出自於尼泊爾民間傳說,據傳這種介於人與猿之間的動物住在喜馬拉雅山,自1920年代以來,這個神秘傳說吸引許多登山客想一探究竟,科學界則廣泛認為這只是個神話,至今並未發現「雪人」存在的證據。

2017年,一群國際研究員研究了從喜瑪拉雅地區收集的多個據稱是「雪人」的遺骸,得到的結論是,牠們是熊的骸骨。2013年,英國學者對有關樣本進行DNA檢測後認為,這種動物可能是北極熊和棕熊的混種。

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7