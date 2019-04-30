急了？美軍深海搜索船找失聯F-35A 日媒：罕見

2019-04-30 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在9日晚間，於青森縣三澤市外海訓練時失聯，戰機失事至今已滿3週，除了尋獲部分尾翼之外，飛行員及其他機體至今仍未尋獲，美方擔憂，F-35A殘骸恐造外國打撈，為求軍事機密不被破解，美派遣深海搜索船「梵高號」前往失事海域搜尋，積極程度相當罕見。

據日本《共同社》報導，F-35A失事已滿3週，飛行員和大部分機體尚未尋獲，其飛機失聯海域以東約135公里附近水深達1500公尺，加上確切墜機地點無法確定，搜尋工作相當艱難，由於擔憂中俄兩國會派出潛艦搶先獲取F-35A殘骸，導致軍事機密外洩，將擴大搜尋範圍。

美國深海搜索船「梵高號」29日抵達F-35A失聯海域，與海上自衛隊的艦艇及日本海洋研究開發機構的海底廣域研究船「解明號」3艘船一同展開海底搜尋，希望早日發現失事戰機蹤影，《共同社》指出，美方參與搜尋墜落的自衛隊飛機實屬罕見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/