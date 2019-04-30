最年輕的酷寒戰士 8歲獨臂童獲仿生手臂：想和人擊掌

2019-04-30 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕在復仇者聯盟當中，裝著仿生手臂的酷寒戰士巴奇和美國隊長有著深厚的情誼；而在現實世界中，仿生手臂則帶給手臂殘疾人士及大的便利。根據《CNN》的報導，一名8歲的男童近日裝上了仿生手臂，成為全球最年輕的仿生手臂受益人。

這名8歲男童庫克（Freddie Cook）出生就沒有右手臂，當時醫生說，在英國至少還要再過20年才能取得仿生手臂。然而，就在庫克8歲生日的前幾天，他獲得了屬於自己的英雄手臂（Hero Arm）。

根據該仿生手臂的公司Open Bionics所言，這是世界上第一個臨床核可的3D列印仿生手臂，同時也是仿生手臂裝置在人體身上最年輕的案例。該公司的共同創辦人Samantha Payne表示，這是仿生手臂的一大里程碑，因為從來沒有一隻仿生手臂能夠適用於如此年幼的人身上。

而庫克興奮地表示，他得到仿生手臂之後要做的第一件事情，就是和其他人擊掌。

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