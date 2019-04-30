梵蒂岡國旗飄中國 親中媒：台海兩岸關係震盪

2019-04-30 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕2019年中國北京世界園藝博覽會（簡稱世園會）28日晚間開幕，號稱有來自110個國家及組織參加，其中，包括了梵蒂岡，引發關切。親中媒體更吐槽，原本不受外界關注的活動，卻因這一面旗子而「再次震盪兩岸關係」。

梵蒂岡是台灣邦交國，中國方面多加拉攏，多次傳聞與我邦交不穩，綜合媒體報導，早在四月中旬，梵蒂岡和中國簽署主教任命臨時協議，中梵關係進一步，後再傳梵可能參加中國的世園會。

4月29日，中國央視在報導世園會新聞時，就出現了梵蒂岡國旗在參與國旗幟之列；親中《多維新聞》報導，「這一幕看在台灣眼中，只怕百感交集」，還指，「梵蒂岡對台灣而言別具意義」，若台梵關係真斷，台灣的士氣也會跟著受到打擊。

報導認為，梵蒂岡與中友好是為了廣大的天主教徒市場，而中國也想解決宗教管理上「老大難」問題，而台灣則是認為中國是為了「打壓台灣」。

不過在美國國際宗教自由委員會29日發布的年度報告，中國連續第20年被列為迫害宗教的「特別關注國」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/