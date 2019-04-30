伊朗無人機低空跟拍美航母？ 美軍打臉：那是舊影片！

2019-04-30 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前遭美國宣佈擴大經濟制裁的伊朗，其半官方媒體塔斯尼姆通訊社近日PO出一段影片，聲稱該國派出的無人機拍到了美軍的航空母艦，並進行了一段監視拍攝。但針對這項說法，美軍聲明強調，該艘軍艦自2016年之後就未曾再去過海灣地區，暗指伊朗方面發布的影片有加工嫌疑。

綜合媒體報導，伊朗塔斯尼姆通訊社近日PO出一段影片，指稱伊斯蘭革命衛隊的無人機日前成功地對美國的一艘航母進行了一次監視飛行，在釋出的影片中，一架由伊朗自產的Ababail-3無人機，低空飛越部署在海灣地區的艾森豪威爾號航母和另一艘軍艦，過程中清楚的拍下軍艦艦島、甲板、艦載機等，就連艦載機機身上的編號都看得非常清楚，且艦上的人員似乎沒意識到已被無人機拍下，

這段影片在發布後引發外界議論，有不少人質疑畫面太過清晰而缺乏真實感，也有人質疑影片明顯經過後至、有使用電影特效等。美國海軍於回應時則表示，艾森豪號航母自2016年之後就未再進入海灣地區，指該段畫面並非近期拍下，質疑該段影片有事後加工嫌疑。

IRGC HD Video Spots US Aircraft Carrier in Persian Gulf Waters

credit: @Tasnimnews_EN https://t.co/whQrS4ZpgA pic.twitter.com/VRgPHdp9qp — Al-Ahed （@AlahednewsEn） 2019年4月29日

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