中國國家主導經濟項目 美智庫：無法推動創新

2019-04-30 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫一份最新的報告指出，發展中國家對智慧財產權的保護程度與其吸引外資的能力成正比，中國在國家主導下，仍缺乏對智慧財產權的有效保護，限制外國將先進科學技術和創新投資引入中國，扭曲以創新為基礎的產業經濟。

《美國之音》報導，美國科技智庫訊息技術與創新基金會（ITIF）29日發表最新報告，報告雖然肯定了中國過去20年在智慧財產權保護上做出的努力，但中國仍然缺乏對智慧財產權的有效保護。報告還提到，如果國家在經濟中引入非市場競爭或強制本地化等政策，最終會扭曲以創新為基礎的產業經濟。

報告指出，中國政府在2014年發起了《國家集成電路產業發展推進綱要》，項目由政府投資超過1600億美元支持中國半導體發展，此舉引發了非市場競爭，削弱創新型企業在全球市場上的競爭力。

ITIF認為，智慧財產權一直是美中貿易談判的核心，兩國正在尋求敲定一份新的貿易協議，但美國國內仍然存在擔憂。上週，美國貿易代表辦公室（USTR）將中國列入未能充分保護知識產權國家的「優先觀察名單」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/