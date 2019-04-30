IS公布影片 指片中男為5年未露面首領巴格達迪

2019-04-30 03:20

〔中央社〕聖戰組織伊斯蘭國（IS）行蹤飄忽的首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）據稱5年來已首次亮相，出現在伊斯蘭國公布的宣傳影片中。

這段影片何時拍攝無法確定，片中被指為巴格達迪的男子提到上週斯里蘭卡發生的血腥攻擊事件，以及伊斯蘭國為保有最後據點巴古斯（Baghouz）所進行的數月戰鬥。巴古斯之戰已在3月結束。

這名男子盤坐在墊子上，對另3名臉部經過模糊處理的男子說，「巴古斯之戰已結束」。

「真主命我們發動『聖戰』，但並未命我們戰勝。」

在影片的某個片斷，被指是巴格達迪的這名男子並未出現在鏡頭前，但他的話音提及4月21日復活節的斯里蘭卡攻擊事件，他說，這是「為了他們在巴古斯的兄弟復仇」。

他堅稱：「經過此戰後，還將有更多戰鬥。」

這名男子留著灰白的長鬍，似乎用指甲花染過色，說話速度慢，經常在話說到一半時，中斷數秒。

長期追蹤伊斯蘭國的賽德情報集團（SITE）和專研伊斯蘭國的伊拉克專家哈希米（Hisham al－Hashemi）都指認，片中男子就是巴格達迪。

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