臉書發起 研究社群媒體對選舉影響

2019-04-30 02:04

〔中央社〕臉書今天宣布，將對學者開放資料，以供研究社群媒體對選舉的影響，這是臉書防止社群平台遭到操縱的努力之一。

身為社群網路龍頭的臉書表示，已透過美國社會科學研究會（Social Science Research Council）和獨立機構Social Science One的審核程序，挑選出11個國家30個學術機構的大約60名研究人員。

臉書去年推展這項研究倡議，當時有關美國2016年大選和英國脫歐公投遭到他國刻意影響的內情已揭露。

也是在去年，臉書開始徵求研究計畫，今天公布了第一批研究補助金。

臉書主管施拉吉（Elliot Schrage）和納雅克（Chaya Nayak）在部落格貼文中說：「為確保研究工作和研究人員的獨立性，臉書並未參與研究人員及其研究計畫的遴選和審查，也不會干預研究結果和結論。」

「我們希望這項研究倡議能加深民眾對社群媒體如何影響選舉和民主政治的了解，同時協助臉書和其他公司改進產品與習慣性作法。」

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