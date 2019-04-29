西班牙大選揭曉 5名遭監禁獨派人士當選國會議員

2019-04-29 19:08

〔中央社〕西班牙國會提前選舉昨天揭曉，社會勞工黨贏得勝選，極右派政黨同時竄起。加泰隆尼亞分離主義分子所屬各政黨亦有斬獲，5名在羈押中的成員當選進入國會。

加泰隆尼亞自治區前副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）勝選進入眾議院，他是加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）最高票當選人。璜克拉斯與當時的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）2017年策動脫離西班牙運動。

勝選進入眾議院的獨派人物還包括荷迪．桑傑士（Jordi Sanchez）和圖魯（Jordi Turull），圖魯在2017年10月脫離西班牙運動中擔任加泰隆尼亞自治區政府發言人。

桑傑士和圖魯兩人代表普伊格蒙特領導的「全力為加泰隆尼亞黨」（Together for Catalonia）參選，普伊格蒙特當年逃離西班牙，以躲避西班牙當局追捕。

魯爾（Josep Rull）也是當年加泰隆尼亞自治區政府成員之一，他也勝選進入眾議院。

加泰隆尼亞自治區前外交事務首長洛梅瓦（Raul Romeva），勝選進入參議院。

這5名當選人都在羈押中，他們被控意圖分裂西班牙，目前由西班牙最高法院審理中。

西班牙總理佩德羅．桑傑士（Pedro Sanchez）領導的社會勞工黨（PSOE）贏得勝選，但未取得單獨執政所需的眾議院過半席次。由於極右派成功進軍國會，使得西班牙政治版圖更為四分五裂。

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