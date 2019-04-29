雅加達2030恐沉沒！印尼今決定遷都 至少花10年

2019-04-29 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕相關報告指出，隨著全球暖化、海平面上升，雅加達將在2030年沉入水中。印尼當局今（29）表示，已決定把首都搬離雅加達（Jakarta），預計要花10年以上時間；目前還沒選定要遷至何處。

綜合外媒報導，印尼國家發展規劃部部長班邦（Bambang Brodjonegoro）今（29）表示，現有首都雅加達人滿為患，總統佐科威（Joko Widodo）決定把首都遷到其他地方，預計要花10年以上完成；新首都地點目前尚未選定。

根據一份英國「氣候變遷脆弱指數（Climate Change Vulnerability Index）」報告指出，隨著全球暖化、海平面上升，最快在2030年，雅加達多處地方會成為沼澤，當地國際機場則沉入水中。

去年底，班邦依據該報告指出，雅加達陸地正逐年下沉，加上大量人口移入雅加達，令當地交通、衛生、飲水等基礎建設負荷越加沉重，因此總統很早就在考慮遷都。

班邦沒說遷都預算金額多少，但表示總統已下令財政部準備融資計畫，讓私人投資者可以參與。

雅加達人口約1000萬，但估計有約3000萬人在周邊的大雅加達地區生活。

據印尼安塔拉國家通訊社（Antara News）報導，中加里曼丹省（Central Kalimantan province）帕朗卡拉亞（Palangkaraya）是新首都候選地之一，該市已備有約30萬公頃的土地，面積比雅加達多上4倍。

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