誇張！性侵受害者報案 英警竟要求交出手機調查

2019-04-29 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國祭出新規定，指控他人性侵、強暴的受害者必須提供自己的手機給警方調查，否則警方可拒絕接受該案，被民眾抨擊恐會使受害者更加不敢報案。

綜合外媒報導，英國警方公布新式同意書，表示往後民眾報案指控他人性侵、強暴時須提交手機、電腦等科技產品，以供警方調查，官員表示，倘若拒絕讓警方獲取手機等內容，恐使得調查無法進行而讓加害者逃之夭夭。

報導表示，英國法律規定，原告與證人可不揭露手機、筆電、平板，甚至是智慧手表等資訊，簽署同意書後等同准許警察查看、儲存設備上的資料、照片、電子郵件和社交媒體帳戶內容，不過警方強調，因有法律規定，才改以同意書來取得追查罪犯時的有利消息，表示會在合理範圍內取證調查，避免侵入個人隱私。

由於該新規定引起爭議不斷，不少民眾紛紛砲轟，積極捍衛隱私的組織「Big Brother Watch」表示，把性侵、強暴受害者當作是嫌疑犯，可能會阻止人們舉報犯罪；警察局助理專員希爾（Max Hill）也坦承，在資訊時代中一邊追求正義，另一邊要保護隱私，這是相當兩難的事。

「Big Brother Watch」負責法律及政策方面的專員費里斯（Griff Ferris）說，需要進行緊急改革，才不會使受害者在隱私和正義之間做出不必要的選擇。

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