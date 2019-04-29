加國女病患想看醫生得排隊2年 小息肉變癌症崩潰痛哭

2019-04-29 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名女子日前上傳一段影片，她痛哭表示由於加拿大醫療資源匱乏，看病都要等上一段時間，豈料她竟等了2年，以至於體內小小的息肉變成了癌症，該段影片吸引了300多萬人次的觀看，不少民眾給予她鼓勵，希望她勇敢面對，另有人為該名女子發起募款活動，幫助她度過困境。

綜合外媒報導，33歲的伊內茲（Inez Rudderham）已是一名母親，她在23日 PO出該段影片，將慘痛的親身經歷分享給大眾，她表示，肛門上原有小息肉，但卻遲遲預約不到醫生，排隊近2年後看病竟發現已發展成第三期癌症。

由於目前已發展成第三期癌症，伊內茲已進行30多次的骨盆放射性治療，所以失去生育能力，加上心理狀況出現問題，竟連預約心理諮詢的醫療也要等到夏天才有醫師能會診，伊內茲表示，她有一個4歲的女兒，但是心理創傷無法獲得醫療幫助，沒辦法健康的陪伴在女兒身旁。

伊內茲在影片中還向加拿大東南岸新斯科細亞省（Nova Scotia）省長喊話，她說道：「我敢跟你見面，你看著我的眼睛，告訴我新斯科細亞省沒有醫療保健危機。」對此省長麥克內爾（McNeil）於25日發表聲明，表示已觀看部分伊內茲的影片內容，將會聯繫新斯科細亞省的衛生及健康部門，了解省內的醫療情況。

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