創30年新高！全球軍事支出增55兆 美、中兩國佔比最大

2019-04-29 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕國際智庫報告指出，2018年全球軍事支出總額比前年增加2.6%，約達新台幣55兆元，創下1988年以來最高的紀錄。此外，而美、中兩國的軍事支出總額，等同全球軍事支出排行3到15名的加總。

綜合外媒報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今（29）日發表最新報告書指出，全球軍事支出連兩年上升，2018年全球軍事支出總額比前年增加2.6%，約1.8兆美元（約新台幣55兆元），創下1988年以來最高的紀錄。而軍事支出前5名，分別是美國、中國、沙烏地阿拉伯、印度和法國，佔了全球軍事支出的60%。

其中美國獨佔了6490億美元（約新台幣20兆）。SIPRI武器和軍事支出計畫（AMEX）主任佛洛倫（Aude Fleurant）認為，美國軍事支出提高的原因是因川普政府從2017年起執行新的武器採購計畫。

報告指出，中國在全球佔比中也不斷提升，1994年來膨脹近10倍，2013年之後佔國內生產總值（GDP）的1.9%。此外，在全球軍事支出排行前15名加總內，美國就佔了36%，中國佔14%，這代表美中兩國的軍事支出等同第3到15名的總額。

值得注意的是，自2016年以來，俄羅斯首次跌出前5名以外，報導認為這是因2013年烏克蘭危機後俄羅斯遭歐美經濟制裁，因此連帶影響到軍事支出。

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