波音737 MAX 被爆空難後才說故障警示燈預設為關閉

波音737 MAX系列客機因接連發生兩起空難，遭全球性停飛。美國西南航空也曾發生737 MAX客機因引擎故障緊急降落。（美聯社）

2019-04-29 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX系列客機因接連發生兩起空難，遭全球性停飛，有外媒消息指出，美國聯邦航空總署（FAA）在空難前就發現波音（Boeing）將提醒駕駛艙人員的MCAS故障警示燈預設為關閉狀態。西南航空方面則表示，在空難發生後，波音才知會他們，除非將設定設為開啟，不然警示燈預設都是關閉。

印尼獅子航空（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）去年10月和今年3月相繼發生墜機事故，調查人員將矛頭鎖定失事客機的「操控特性增益系統」（MCAS）防失速系統。

據《法新社》引述消息人士指出，美國聯邦航空總署（FAA）檢查員去年在空難發生前，就已發現737 MAX飛機的MCAS故障警示燈條被設定為關閉狀態。負責監督西南航空的檢查員雖曾討論是否要停飛，以讓駕駛人員額外受訓，之後卻不了了之，討論細節也未呈報給FAA高階官員。

雖然西南航空當時擁有由34架波音737 MAX客機組成的機隊，但警示燈的預設是被關閉的這件事情，西南航空方面卻表示，他們在空難發生前一直不知道，直到空難後波音才知會他們，「除非明確設定為開啟，否則警示燈預設為關閉」。至於空難發生前，波音不管駕駛艙人員知不知道警示燈是否被關閉，都是讓機上的MCAS故障警示燈顯示為「皆可運作」。

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