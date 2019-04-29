冤死！印度20學生考太爛自殺 竟是教育中心公布錯誤成績...

2019-04-29 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度中等教育委員會（BIE）公布2月至3月的考試成績後，在一週內共有20名沒通過門檻的學生自殺，沒想到現在傳出可能是BIE計算的分數有誤，造成原本信心滿滿的考生遭受不及格的打擊。

據《福斯新聞》報導，參加這次考試的學生約有100萬名，竟然有35萬人左右沒有通過，家長、學生團體和政黨都覺得其中相當有問題，紛紛上街抗議。

印度官員已下令對所有未通過考試的學生進行複查，並呼籲同學們千萬不要自殺，畢竟不及格並不代表著人生無望。家長則指出，學生之所以會自殺，是BIE聘用的軟體公司發生錯誤所造成的，該公司負責開發入學、檢查分數的軟體。

12個BIE中心目前正在人工查看答案卡，另外還有超過5萬人申請複查，學生們希望BIE能免除複查手續費，直指「我們為什麼要為他們犯下的錯誤支付費用？」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/