挖苦川普政策像失明 《紐時》諷刺漫畫玩過頭挨轟

2019-04-29 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》日前在國際版上刊出一張美國總統川普雙眼失明，牽著一條由以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyah）化身成的導盲犬，挖苦美以關係，引起砲轟連連，《紐時》在27日為此公開道歉。

綜合外媒報導，該張照片刊登在《紐時》25日出刊的國際版中，納坦雅胡扮演的導盲犬身上戴著象徵猶太的六角「大衛星」，而後頭被牽著走的盲人川普，則是頭戴猶太男性常佩戴的帽子「基巴」（Kippah），該畫作諷刺著川普的中東政策偏袒以色列，被以色列牽著走。

報導表示，由於該張照片引起軒然大波，不少人批評羞辱及諷刺意味態濃厚，川普兒子小川普（Donald Trump Jr）也在推特表示，對這種公然的反猶主義感到噁心。

《紐時》在27日坦承錯誤，表示該張照片的確有「反猶」的概念，目前已經將網路上的圖片刪除，也會在國際版刊聲明道歉；據了解，由於該張照片刊登的時間剛好在猶太教傳統節日「逾越節」（4月19日至4月27日）間，更是加劇以色列人和猶太人的不安。

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