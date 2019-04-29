中國權鬥暗潮汹湧？江澤民、曾慶紅疑現身引揣測

2019-04-29 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕久未露面、甚至多次被傳死亡的中國前領導人江澤民、前副主席曾慶紅雙雙現身，引發國際政壇諸多揣測，主要是出現時機太敏感，正值六四30週年、五四百週年前夕、中共經濟面臨沈重壓力之時。

中國民運人士王丹就在臉書上評「有點意思」，露出玄機，發出關切及探測意味。

《法廣》更分析，過去江澤民每次出現，都被懷疑其真實性，但這次的現身家鄉揚州，及曾慶紅回吉安老家，都出現比較清晰的報導及影片，可信度較高；但重點是，習近平在王岐山協助下，大掃政敵，危及江、曾勢力，各項權鬥之說，甚囂塵上；以致江、曾露面，究竟挺習或只是露面，只能「神猜」了。

有趣的是曾慶紅，先是在大街上喊了一句「習總書記領導得好」，就轉身去了江西共青城拜祭中共自由派領導人胡耀邦。而過幾天就是六四30週年，胡耀邦的突然死亡又是引爆六四運動的導火線，以致習近平是全力圍堵六四、五四等敏感節日，偏偏曾慶紅就去祭拜胡耀邦。

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