北歐機師罷工 明後天再取消1000航班 27萬旅客受影響

2019-04-29 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕北歐航空公司（SAS）機師工會為了向公司要求改善薪資待遇和工作條件，26日在瑞典、丹麥和挪威發起罷工，導致該公司約有7成航班停飛，受影響旅客估計約達到27萬9000名。

綜合外媒報導，北歐航空機師工會代表了挪威、丹麥、瑞典95％機師，向公司要求加薪13％、改善工作條件。他們的平均月薪為9.3萬瑞典克朗（約31萬新台幣），資方堅稱無法接受這個要求。談判破裂後，工會於26日開始罷工。

北歐航空原本預估，截至今天為止預計有17萬旅客受影響，但北歐航空今日表示，明後天將分別再有667和546個航班被取消。國內、歐洲和長程航線皆受到此次罷工影響，只有和其他航空公司合作運營的3成航班沒有被取消。

北歐航空表示將恢復談判，執行長理察德（Rickard Gustafson）表示：「要盡一切努力盡快結束衝突。」但他們同時也表明，如果滿足機師的要求，「將陷公司於可怕後果」。根據丹麥最大商業銀行之一的南方銀行（Sydbank）估計，這次罷工將使北歐航空每日損失達約6千萬到8千萬瑞典克朗（約19.5億到26億新台幣），只要罷工持續兩星期，就會耗盡北歐航空今年估計的盈利。

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