重回冬季！ 美國芝加哥遭逢罕見暴風雪 逾700架飛機停飛

2019-04-28 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕27日，美國中北部遭遇罕見暴風雪。其中芝加哥降雪量最高達8吋（約20公分），越往北部降雪越多。芝加哥通常在3月底後就不再降雪，此次反常的暴風雪已有超過700架飛機停飛，白襪隊及老虎隊的棒球賽事也延期。

綜合外媒報導，27日美國伊利諾州、威斯康辛州和密西根州遭遇暴風雪。其中威斯康辛州的降雪最顯著，首府麥迪遜降雪多達8吋（約20公分），最大城密爾瓦基降雪量也有6吋（約15公分）。

而芝加哥的降雪量則在3吋（約7.6公分）到8吋（約20公分）之間。根據美國國家氣象局表示，此次暴風雪，每小時降雪量約有1吋（約2.5公分）至2吋（約5公分）。

26日芝加哥氣溫約為攝氏17度，隔天，溫度就驟降到攝氏零下1度。大雪紛飛，積雪讓民眾外出變得困難。截至27日晚間，已有超過700架飛機停飛，職棒大聯盟芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）和底特律老虎隊（Detroit Tigers）的棒球比賽也延後至7月。

通常3月中過後，芝加哥就不會再下雪。上一次4月暴風雪是1967年，當時降雪量有5.4吋（約13.7公分）。1940年5月也曾降雪，但積雪僅有1.1吋（約2.8公分）。跟據天氣網站《AccuWeather》，芝加哥今日已回暖至攝氏2.7度，暴風雪可能往美國東部移動，造成賓州北部、紐約州等部份地區降雪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/